Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на складе в Клину

В подмосковном в Клину сотрудникам МЧС России на площади в пять тыс. кв.м удалось локализовать крупный пожар, который разгорелся на складе на Волоколамском шоссе. Об этом сообщило РИА Новости.

Локализация была объявлена в 16:00, а ранее от МЧС поступала предварительная информация о том, что площадь пожара достигла 10 тыс. кв.м. В тушении возгорания принимают участие около 100 человек и свыше 30 единиц техники. Работа осложняется «высокой пожарной нагрузкой» внутри склада.

Ранее сообщалось о том, что по некоторым данным сооружение может относиться к складскому комплексу «Логистера», а пожару был присвоен второй уровень сложности.