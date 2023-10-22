В Самарской области была совершена попытка подрыва ЛЭП

В Самарской области случился взрыв на опоре линии электропередачи, вследствие чего разрушилось бетонное основание и деформировалась металлическая конструкция. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что при попытке взрыва было использовано самодельное взрывное устройство.

Добавляется, что повреждения на ЛЭП были обнаружены электромонтером в процессе техосмотра линии.

Уточняется, что взрывчаткой послужил пероксид ацетона.

Поясняется, что с момента взрыва прошло не более пяти месяцев, а повреждения не сказались на работе опоры.