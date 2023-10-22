В Самарской области была совершена попытка подрыва ЛЭП
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
В Самарской области случился взрыв на опоре линии электропередачи, вследствие чего разрушилось бетонное основание и деформировалась металлическая конструкция. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что при попытке взрыва было использовано самодельное взрывное устройство.
Добавляется, что повреждения на ЛЭП были обнаружены электромонтером в процессе техосмотра линии.
Уточняется, что взрывчаткой послужил пероксид ацетона.
Поясняется, что с момента взрыва прошло не более пяти месяцев, а повреждения не сказались на работе опоры.