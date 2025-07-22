В Самарской области уничтожили украинские беспилотники

В Самарской области силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили попытку атаки на одно из промышленных предприятий региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к стратегически важному объекту. Благодаря оперативным действиям военных удалось избежать разрушений и человеческих жертв.

«В целях безопасности на территории области вводились временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военным подавлять БПЛА противника», — отметил Федорищев.

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации. Ситуация находится под полным контролем властей, дополнительные меры безопасности уже принимаются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву.