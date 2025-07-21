ПВО перехватила беспилотник, пытавшийся прорваться к Москве

Украинский БПЛА пытался прорваться по направлению к Москве, но был нейтрализован силами противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По утверждению градоначальника, военным удалось перехватить украинский дрон, который двигался по направлению к Москве.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал Собянин.

Параллельно этому появилась информация, что аэропорт Шереметьево снова ввел временные ограничения на прием и взлет воздушных судов. Это связано с угрозой атаки авиагавани беспилотниками.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июля ПВО сумела перехватить над регионами РФ 74 беспилотника ВСУ. Более всего из них, 23 единицы, были нейтрализованы в Московском регионе. 15 из этих дронов пытались прорваться к Москве. Еще 14 уничтожили над Курской областью.