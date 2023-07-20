В самом центре Одессы вспыхнул большой пожар

Ему предшествовала серия взрывов. Что стало причиной этих взрывов, местные власти не сообщают.

Ночью в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Она продлилась около двух часов. После этого в центре Одессы послышались несколько взрывов, а затем на этом же месте произошло возгорание. Об этом сообщил Олег Кипер, глава областной военной администрации.

«В центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 кв. м», - написал он в своем микроблоге.

Он добавил, что прямо сейчас большое количество сотрудники экстренных служб пытаются справиться с огнем.