В Сан-Франциско торнадо перевернул автомобили и вырвал деревья с корнем

На побережье Калифорнии разразился сильный ураган, который оставил за собой перевернутые автомобили, поваленные деревья и массовые отключения электричества. Об этом сообщила радиостанция Sputnik Армения.

Последствия торнадо затронули Сан-Франциско, где скорость ветра достигала 130 км/ч. По данным СМИ, более 200 тыс. человек остались без света. Десятки тысяч граждан до сих пор находятся без света.

Информации о пострадавших пока не поступало. Жителям города рекомендуют избегать прибрежных зон до понедельника из-за возможных наводнений.

Ранее Национальная метеорологическая служба США предупреждала о торнадо в Сан-Франциско. Сообщение сделано на основе «данных радара». Местным жителям порекомендовали укрыться в подвале или в безопасной внутренней комнате на первом этаже надежного здания. Тем, кто оказался на улице, в мобильном доме или автомобиле, рекомендуется переместиться в ближайшее безопасное укрытие и защититься от летящих обломков.

Ранее сообщалось, что самый сильный за 90 лет тропический циклон обрушился на Майотту.