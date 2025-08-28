В Санкт-Петербурге мать-наркоманка попала в беду с младенцем

В Северной столице новорожденного доставили в больницу после его нахождения на улице с 23-летней матерью, предположительно, употребившей наркотики. Информацию об этом распространил РЕН ТВ.

Согласно данным российского телеканала, неадекватно ведущую себя девушку с коляской, в которой находился младенец, заметили прохожие на Кронверкской улице. Обеспокоенные граждане вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские установили, что состояние здоровья сына данной женщины вызывает серьезные опасения. Врачи диагностировали у него признаки энцефалопатии, указывающие на нарушения в работе головного мозга.

Мать ребенка была задержана, и в настоящее время следственные органы проводят необходимые проверочные мероприятия в отношении нее.

