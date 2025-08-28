В Петербурге родители получат 150 тыс. за травму сына в школе

В Северной столице учебное заведение компенсирует родителям десятилетнего ученика 150 тыс. руб. за травму, полученную ребенком во время перемены. Информацию об этом распространила городская прокуратура через свой телеграм-канал.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 31 марта, когда ученик, находясь в коридоре между занятиями, случайно зацепился за край парты, и та упала ему на ногу. Медицинское обследование выявило у мальчика закрытый перелом пальца, что повлекло за собой месяц пропущенных занятий.

После проведенной проверки соблюдения норм безопасности и защиты здоровья несовершеннолетних прокуратура инициировала судебный иск о возмещении морального ущерба. Суд удовлетворил требования истца.

Ранее мошенники начали сообщать ученикам и родителям о сбое в школьной системе.