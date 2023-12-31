В Санкт-Петербурге отменен новогодний концерт из-за трагедии в Белгороде

По словам губернатора северной столицы Александра Беглова, в городе отменен новогодний концерт на Дворцовой площади в целях поддержки жителей Белгорода, пострадавших от теракта украинских спецслужб. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Глава города отметил, что ему поступило множество сообщений от жителей Петербурга с данной просьбой.

Беглов добавил, что тем не менее мероприятия для детей состоятся по расписанию.

По его мнению, также северной столице следует оказать помощь в восстановлении разрушенных объектов в результате теракта в Белгороде.