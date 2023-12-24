В Санкт-Петербурге прохожий потушил горящую женщину с помощью снега

В северной столице мужчине, проходящему мимо женщины, которая вдруг начала гореть, удалось потушить ее при помощи снега. Об этом сообщается в аккаунте телеканала РЕН ТВ в одной из соцсетей.

Отмечается, что женщина была доставлена в больницу с большим количеством ожогов.

Уточняется, что она была на учете в психоневрологическом диспансере, а несколько недель назад получила выписку из налоговой с большим долгом.

Добавляется, что именно последний инцидент мог спровоцировать обострение психического заболевания.