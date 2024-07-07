В Санкт-Петербурге ведется расследование загадочной смерти наркодилера и его жены

Тела мужчины-наркодилера и его супруги с огнестрельными ранениями были обнаружены на арендованной квартире в северной столице. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что владелица квартиры на улице Брюлловской в поселке Парголово не могла дозвониться до с семейной пары, которая примерно месяц назад арендовала у нее жилье, и вызвала полицию. Прибывшие на место стражи правопорядка увидели тела 25-летнего мужчины и его 24-летней жены с травмами головы. Судмедэксперты на данный момент устанавливают точную причину смерти.

Отмечается, что погибшие приехали в Санкт-Петербург из Сахалинской области, при этом мужчина находился в федеральном розыске по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».