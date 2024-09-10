В Санкт-Петербурге загорелось здание бывшего элитного фитнес-клуба Sport Palace

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове загорелось здание, в котором ранее располагался элитный фитнес-клуб Sport Palace, сообщили в МЧС России.

В последнее время спорткомплекс не эксплуатировался и был закрыт на ремонт.

Огонь распространился на площадь в 800 кв. м. К тушению пожара были привлечены 60 человек и 16 единиц техники. В настоящее время пожарным удалось локализовать огонь.

О пострадавших и причинах возгорания не сообщается.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Алтайском крае сотрудники МЧС спасли более 700 животных.