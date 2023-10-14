В Санкт-Петербурге закрыта дамба в связи с угрозой подъема уровня воды на Неве

Затворы Комплекса защитных сооружений северной столицы от наводнений закрыли сегодня с целью предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию Комплекса защитных сооружений.

Поясняется, что метеорологи предупредили о сильном ветре в Санкт-Петербурге до 23 м/с, из-за чего может произойти подъем уровня воды в устье Невы за пределы критической отметки.

Подчеркивается, что Невская губа целиком изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива Балтийского моря.

Уточняется, что также запрещено и движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Напомним, что в большинстве случаев подъем уровня воды в Неве случается из-за вызова балтийскими циклонами подъема нагонной волны.