В Санкт-Петербурге женщина убила сожителя и месяц прятала тело в коммуналке

В северной столице 45-летняя женщина убила своего сожителя и месяц прятала его тело на балконе коммунальной квартиры. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что пропажу 49-летнего мужчины заметили, когда он не заплатил в срок за аренду жилья.

Отмечается, что пара жила в 12-комнатной коммунальной квартире на проспекте Наставников. Мужчина приехал в Санкт-Петербург из Вологды и около двух лет снимал жилье.

Добавляется, что женщина сообщила, что якобы они поссорились с мужчиной и он ушел из дома. Появившись в квартире, собственник обнаружил на балконе изуродованное тело разыскиваемого. Оно было завернуто в покрывало, смерть наступила из-за удара ножом. Женщина была задержана полицейскими.