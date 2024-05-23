В Саранске ликвидировали крупный пожар на складе
Фото: [МЧС России]
В Саранске спасатели МЧС России ликвидировали крупный пожар на складе, сообщили в ведомстве.
Огонь охватил 1500 кв. м. Горели бумага и макулатура.
На ликвидацию пожара прибыли 65 человек и 16 единиц техники.
Спустя примерно три часа открытое горение было ликвидировано.
О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Курганской области во время пожара извещатель спас женщину, которая заснула с непотушенной сигаретой.