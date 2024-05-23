В Саранске ликвидировали крупный пожар на складе

В Саранске спасатели МЧС России ликвидировали крупный пожар на складе, сообщили в ведомстве.

Огонь охватил 1500 кв. м. Горели бумага и макулатура.

На ликвидацию пожара прибыли 65 человек и 16 единиц техники.

Спустя примерно три часа открытое горение было ликвидировано.

О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Курганской области во время пожара извещатель спас женщину, которая заснула с непотушенной сигаретой.