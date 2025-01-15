В Саратове арестовали подростка по делу о подготовке убийства депутата

Суд в Саратове отправил в СИЗО 16-летнего парня, который планировал убить депутата. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале управления Следственного комитета по Саратовской области.

Молодой человек получил задание от неустановленных лиц расправиться с депутатом. Он взял молоток и отправился к дому, в котором проживал парламентарий. Объекта покушения не оказалось на месте, поэтому парень ушел домой. Покушение он решил совершить позже, но не успел, так как его задержали правоохранители.

«16-летнему подростку, подозреваемому в приготовлении к убийству, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в микроблоге.

В СИЗО ему предстоит пробыть до 12 марта.

Ранее сообщалось, что в Курске взяли под стражу гражданина Колумбии. Его подозревают в том, что он в качестве наемника вторгся на территорию Курской области, а затем принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.