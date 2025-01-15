По подозрению во вторжении в Курскую область арестован наемник из Колумбии

В Курске взяли под стражу колумбийца, которого подозревают в наемничестве и вторжении в пределы России. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от объединенной пресс-службы судов. Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайство следствия в отношении гражданина Колумбии.

«Иностранный гражданин незаконно пересек границу Российской Федерации и участвовал в боевых действиях на территории Курской области», — указали журналистам.

Вердиктом суда колумбиец был помещен в следственный изолятор.

Ранее сообщалось о том, что суд ДНР вынес заочный приговор в отношении гражданина Латвии. Он воевал на стороне Украины в качестве наемника в 2022 году. В том случае, если латыш попадет в руки российских правоохранителей, его отправят на 14 лет в места лишения свободы.