По подозрению во вторжении в Курскую область арестован наемник из Колумбии
Суд Курска арестовал гражданина Колумбии по подозрению во вторжении в РФ
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
В Курске взяли под стражу колумбийца, которого подозревают в наемничестве и вторжении в пределы России. Об этом сообщил ТАСС.
Издание сослалось на информацию, полученную от объединенной пресс-службы судов. Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайство следствия в отношении гражданина Колумбии.
«Иностранный гражданин незаконно пересек границу Российской Федерации и участвовал в боевых действиях на территории Курской области», — указали журналистам.
Вердиктом суда колумбиец был помещен в следственный изолятор.
Ранее сообщалось о том, что суд ДНР вынес заочный приговор в отношении гражданина Латвии. Он воевал на стороне Украины в качестве наемника в 2022 году. В том случае, если латыш попадет в руки российских правоохранителей, его отправят на 14 лет в места лишения свободы.