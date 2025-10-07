В Саратовской области произошла поножовщина из-за оскорблений

В Саратовской области бытовой конфликт между двумя соседками, проживающими в одном подъезде, обернулся нанесением ножевого ранения. Причиной послужили оскорбительные высказывания в адрес сына одной из женщин. Информацию предоставили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Происшествие случилось ночью 6 августа во дворе дома, расположенного во 2-м проезде Блинова в поселке Солнечный. 45-летняя женщина навещала свою 49-летнюю приятельницу. Во время совместного времяпрепровождения между ними разгорелся спор, спровоцированный критикой и оскорблениями в адрес сына хозяйки дома и его жены со стороны гостьи.

После того как гостья покинула квартиру, хозяйка продолжила выяснение отношений в переписке, не сумев унять гнев. Далее она спровоцировала личную встречу во дворе. В ходе этой встречи хозяйка извлекла нож и нанесла им удар в область бока своей оппонентке.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью был причинен легкий вред. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемой, ранее не имевшей проблем с законом гражданке РФ, может грозить тюремное заключение на срок до двух лет.

