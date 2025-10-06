В Москве задержали троих подозреваемых в ограблении мужчины

В российской столице сотрудники правоохранительных органов задержали лиц, подозреваемых в ограблении мужчины в его автомобиле. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Росгвардии.

Согласно материалам дела, инцидент произошел на Бескудниковском бульваре, где трое преступников, действуя обманным путем, заманили 41-летнего москвича в салон транспортного средства. Затем, угрожая холодным оружием, они завладели его денежными средствами в размере 400 тыс. руб., а также мобильным телефоном.

Благодаря оперативным действиям полиции и поддержке отряда спецназа (СОБР), двое из подозреваемых были задержаны. В настоящее время ведутся поиски третьего соучастника. Кроме того, проводится проверка на предмет их возможной причастности к совершению аналогичных преступлений в прошлом.

