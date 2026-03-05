В Саратовской области три человека пострадали при атаке украинских дронов

В Саратовской области при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали три человека. Об этом сообщил в своем Telegram- канале губернатор региона Роман Бусаргин после полуночи 5 марта, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации региональной администрации, в ходе налета повреждены также гражданские объекты. На местах происшествия работают профильные службы и специалисты экстренных служб, оперативно реагируя на все вызовы.

Ранее сообщалось, что ПВО начали отражать новую волну атак беспилотников на Саратов и Энгельс поздним вечером 4 марта. Местные жители рассказали, что за два часа было слышно более 60 взрывов, а некоторые БПЛА перемещались со стороны реки Волги.

Ситуация находится под контролем оперативных служб, которые продолжают оценивать масштабы повреждений и обеспечивать безопасность населения.

Ранее сообщалось, что вечером 4 марта над Россией сбили 48 БПЛА.