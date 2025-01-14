В Саратовской области в связи с атакой БПЛА ввели режим ЧС межмуниципального уровня

В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального уровня в связи с крупным возгоранием, произошедшим в городе Энгельс. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Очаг возгорания возник после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате чего повреждения получили два промышленных предприятия.

Бусаргин отметил, что ответственным за координацию работ по ликвидации последствий происшествия назначен Юрий Юрин — начальник управления региональной безопасности. Он будет следить за работой оперативных служб, задействованных в тушении пожара и восстановительных работах.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные, спасатели и медицинские службы. Бусаргин уточнил, что в результате инцидента были зафиксированы повреждения на производственных мощностях.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты ВСУ в приграничном районе Курской области.