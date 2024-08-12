В Щелково предъявили обвинение мужчине, который поджег свою сожительницу

В Щелково предъявили обвинение в покушении на убийство мужчине, который поджег свою сожительницу. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, преступление было совершено седьмого августа в одной из квартир поселка Биокомбината в Лосино-Петровском. Мужчина в возрасте 36 лет поссорился со своей сожительницей и избил ее. После этого он облил женщину средством для розжига и поджег ее.

Женщина получила множественные ожоги лица и тела и была госпитализирована. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

Во вторник мужчине будет избрана мера пресечения.