В Щелково предъявили обвинение жителю, который пытался зарезать своего сына, передает ГСУ СКР по Подмосковью. Преступление было совершено вечером четвертого сентября.

По данным ведомства, мужчина в возрасте 66 лет поссорился со своим 45-летним сыном и несколько раз ударил его кухонным ножом в область шеи.

Потерпевший смог обратиться за помощью к соседям. В результате на место выехали медики, и мужчину госпитализировали.

В ближайшее время будет решен вопрос о заключении обвиняемого под стражу.