В Щелково задержали двоих латиноамериканцев с наркотиками

В Щелково по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны двое жителей одной из стран Латинской Америки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, мужчин 1998 и 1983 годов рождения задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий на улицах Осенняя и Ленина. Во время досмотра у них нашли двадцать свертков с порошком.

Как показала экспертиза, в свертках находились наркотики — производное N-метилэфедрона.

На мужчин завели уголовное дело. В настоящее время оба находятся под стражей.