В Щелково задержали юношу, который похитил ящик для сбора пожертвований

В Щелково сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который похитил ящик для сбора пожертвований для местного православного храма. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

О краже сообщил представитель религиозной организации. По его словам, неустановленные лица похитили ящик для пожертвований, расположенный на набережной возле храма на Талсинской улице.

Правоохранители задержали подозреваемого – им оказался молодой человек в возрасте девятнадцати лет, проживающий в муниципалитете. На юношу завели уголовное дело.