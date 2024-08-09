В Щелково завели уголовное дело на охранника ТЦ, избившего подростка

В Щелково было возбуждено уголовное дело после того, как охранник одного из торговых центров избил подростка. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел восьмого августа. По предварительным данным, между охранником и группой подростков произошел конфликт, в ходе которого сотрудник схватил 11-летнего мальчика за шею и начал угрожать ему применением физической силы.

Как пояснил мужчина, дети бегали по зданию ТЦ и игнорировали замечания. Тогда он решил сообщить об этом родителям подростков и поймал одного из мальчиков за ворот одежды. Ребенок рассказал о случившемся родителям, и те обратились в полицию.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что инцидент произошел в ТЦ на улице Радиоцентра. Подростки катались по территории на велосипедах и самокатах. Охранник сделал им замечание, но те не отреагировали. После этого произошел конфликт, и мужчина схватил мальчика за куртку, причинив ему телесные повреждения.