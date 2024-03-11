В секторе Газа палестинцы уничтожили новейший израильский танк из советского гранатомета 1961 года выпуска

В секторе Газа боец ХАМАС умудрился уничтожить суперсовременный израильский танк из советского гранатомета РПГ-7 1961 года выпуска, передает канал «Царьград ТВ».

Неизвестно, как старое советское оружие оказалось на Ближнем Востоке. Однако выяснилось, что оно может быть достаточно эффективным. Накануне палестинцы сожгли из него израильскую боевую машину Carmel UGCV нового поколения под управлением искусственного интеллекта.

Хваленый израильский танк прочесывал местность в Хан-Юнисе. Для его уничтожения оказалось достаточно одного бойца ХАМАС и старого советского гранатомета.

Израиль настаивает на продолжении операции в секторе Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что она продлится до полной зачистки боевиков ХАМАС на территории сектора.