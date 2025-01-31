В Селидово обнаружили переодевшегося в гражданскую одежду бойца ВСУ

В Селидово, расположенном в Донецкой Народной Республике, полицейские задержали солдата 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который пытался выдать себя за местного жителя. Об этом сообщили в региональном МВД, передает ТАСС.

По информации ведомства, во время патрулирования стражи порядка проверили одно из зданий и обнаружили там скрывающегося военнослужащего.

Боец сменил форму на гражданскую одежду и стремился слиться с толпой мирных жителей. Сообщив полицейским о своей службе в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, он рассказал, что его оставили сослуживцы во время отступления.

Задержанный отметил, что он выполнял обязанности сапера, однако, по его словам, его призвали в пехоту из-за нехватки личного состава.

Ранее сообщалось, что пять боевиков ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области.