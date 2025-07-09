В Серебряных Прудах спасли ребенка, оказавшегося на карнизе

В Серебряных Прудах предотвращена трагедия: с балкона сняли трехлетнего малыша. Происшествие случилось в микрорайоне Юбилейный. Случайные прохожие услышали плач и увидели раздетого мальчика, стоящего на карнизе. Незамедлительно были вызваны спасатели из 207-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщил портал Regions.

В спасении ребенка участвовали Василий Колчанов и Максим Антошкин. Было установлено, что в момент происшествия ребенок находился в квартире без присмотра. Спасатели, используя специальные инструменты, взломали входную дверь. Оказавшись внутри, они быстро эвакуировали ребенка с опасного места.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он в безопасности. Полиция проводит работу с родителями мальчика.

Чаще всего дети выпадают из окон из-за недостаточного контроля со стороны взрослых. Сотрудники «Мособлпожспаса» провели разъяснительную работу с населением округа, подчеркнув опасность оставления детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что в российском регионе массово тонут дети и взрослые.