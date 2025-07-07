В российском регионе массово тонут дети и взрослые

В Кемеровской области с начала года на водоемах массово погибли дети и взрослые. Последних по статистике оказалось больше, пишет VSE42.Ru .

Данные, озвученные региональным МЧС 7 июля, шокируют — погибли 25 человек во время нахождения в водоемах. При этом из общего числа больше всего взрослых. Детских смертей зафиксировано шесть. В прошлый год юных кузбассовцев в аналогичный период погибло пять.

Спасатели и представители администраций проводят рейды по местам отдыха у воды, разъясняя правила безопасности. Проверяют и маломерные суда — после недавнего инцидента на реке Кондома, где перевернулся гидроцикл. Тогда один человек погиб, двое чудом спаслись.

Напомнили и про случай под Прокопьевском, где в пруду утонула девочка. Местные жители отмечают, что многие водоемы часто не оборудованы спасательными постами.

Ранее сообщалось, что ребенок утонул в необорудованном тульском водоеме, запутавшись в водорослях.