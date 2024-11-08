В Сергиевом Посаде арестовали подростка, который зарубил топором свою мать. Как передает ГСУ СК России по Подмосковью, школьник заключен под стражу до 6 января.

Утром 6 ноября мальчик в возрасте 15 лет в спальне частного дома в Красной сторожке несколько раз ударил топором свою мать. Удары были нанесены в область головы, и от полученных ранений женщина скончалась на месте.

Совершив убийство, школьник сам обратился в правоохранительные органы. Мальчика задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.