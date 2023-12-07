В Сергиевом Посаде спасли рыбака, провалившегося под лед

В Сергиевом Посаде работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рыбака, который провалился под лед водоема. Инцидент произошел недалеко от деревни Федоровское.

В подмосковную Систему-112 поступило обращение от сотрудников охраны Загорской гидроаккумулирующей электростанции. Они сообщили, что на водоеме возле ГТС рыбак провалился под лед.

По словам замначальника ПСЧ-233 Сергея Шумова, мужчина смог самостоятельно выбраться из полыньи и доползти до берега. Спасатели осмотрели обессиленного рыбака, укрыли его и на носилках через сугробы донесли до машины скорой помощи.