В Сергиевом Посаде задержали мужчину, ударившего знакомую ножом

В Сергиевом Посаде задержали мужчину, который напал с ножом на свою знакомую. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Дружбы, где подозреваемый распивал со своей знакомой 1982 года рождения спиртное. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, и мужчина нанес женщине ножевое ранение.

Потерпевшая была госпитализирована. Злоумышленника задержали. Им оказался житель Тамбовской области 1985 года рождения. У мужчины уже имеется судимость.

На гражданина завели уголовное дело.