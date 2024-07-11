В Серпухове пенсионер ударил подростка, защищая своего внука

В Серпухове пожилой мужчина ударил 12-летнего подростка, защищая своего внука. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на детской площадке на Гвардейской улице. Между мальчиками 2011-го и 2016 годов рождения произошел конфликт, после чего восьмилетний ребенок пожаловался своему дедушке.

Пожилой мужчина 1962 года рождения вмешался в ситуацию и ударил старшего мальчика по голове. В результате ребенок упал. С травмой его госпитализировали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Потерпевший пройдет судмедэкспертизу.