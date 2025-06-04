В Серпухове укрепили меры пожарной безопасности в детских лагерях

С началом летнего сезона детского отдыха в Серпухове, начавшегося 1 июня, вопрос безопасности юных отдыхающих стал приоритетным.

Первая смена ребят уже адаптируется к жизни в детских лагерях, включая спортивную базу «Лесная опушка». 3 июня на территории базы состоялись ключевые мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности.

Личный контроль над проведением инструктажа и отработкой действий в чрезвычайных ситуациях осуществлял Максим Жуков, главный государственный инспектор по пожарному надзору Городского округа Серпухов.

«Основная цель сегодняшних мероприятий – организовать учебную эвакуацию, чтобы оценить уровень подготовки детей к реагированию на срабатывание систем противопожарной защиты и оповещения. Мы выявляем потенциальные слабые места и передаем необходимую информацию вожатым и руководству лагеря. В период летнего отдыха детей крайне важно обеспечить их безопасность», — рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору Городского округа Серпухов.

После практического обучения с детьми состоялась разъяснительная беседа, в ходе которой им были донесены ключевые аспекты пожарной безопасности в учреждениях отдыха и показана работа пожарных.

Аналогичные мероприятия по предупреждению пожаров планируется проводить во всех детских лагерях Городского округа Серпухов в течение каждой смены после прибытия детей.

Вожатые несут особую ответственность за передачу информации о маршрутах эвакуации и общих правилах безопасности своим подопечным. Следует подчеркнуть, что все загородные детские лагеря прошли комплексную проверку перед началом летнего сезона, в рамках которой были проведены инструктажи и оперативно устранены выявленные недостатки.

Работа по обеспечению пожарной безопасности с детьми ведется непрерывно и является многогранной: она распространяется на образовательные и дошкольные учреждения, активно используются онлайн-платформы и информационные материалы.