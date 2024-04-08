В Серпухове возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли два ребенка

В Серпухове возбудили уголовное дело после дорожной аварии, в результате которой погибли два ребенка. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

Инцидент произошел шестого апреля. Жительница Серпухова в возрасте 36 лет находилась за рулем автомобиля Peugeot. В машине также находились две ее дочери 2017 и 2021 годов рождения.

Женщина следовала по дороге «Липицы — Новоселки» по направлению в Серпухов. В какой-то момент она не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии девочки скончались на месте. Женщину госпитализировали. Сейчас она находится на стационарном лечении.

Выяснилось, что ранее на основании судебного постановления женщину лишили права управления транспортным средством.