В Сеть просочились данные клиентов Ростелекома
Персональные данные клиентов Ростелекома стали доступны в Сети
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В интернет просочились персональные данные клиентов Ростелекома. Утечка включает в себя 154 тыс. уникальных электронных почтовых адресов и 101 тыс. уникальных телефонных номеров. Представители компании уже отметили, что утечка могла произойти из-за недочетов в системах подрядчика, сообщило издание «Коммерсантъ».
Ростелеком настоятельно рекомендовал своим пользователям обновить пароли и активировать двухфакторную аутентификацию на доступных платформах. Также в компании сообщили, что были приняты шаги для устранения выявленных угроз.
Ранее глава банка ВТБ Костин предложил «убить» SWIFT.