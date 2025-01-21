В Сеть просочились данные клиентов Ростелекома

В интернет просочились персональные данные клиентов Ростелекома. Утечка включает в себя 154 тыс. уникальных электронных почтовых адресов и 101 тыс. уникальных телефонных номеров. Представители компании уже отметили, что утечка могла произойти из-за недочетов в системах подрядчика, сообщило издание «Коммерсантъ».