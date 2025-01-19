Глава банка ВТБ Костин предложил «убить» SWIFT

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости «убить» международную платежную систему SWIFT. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале.

По мнению финансиста, это сделать совсем не сложно, достаточно применить «немного технологических решений».

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам», — сказал он.

Как известно, после того как Россия была отключена от SWIFT, для минимизации последствий западных санкций была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). В настоящее время она активно применяется для обхода ограничений и осуществления международных платежей.

Согласно информации из источников, Министерство финансов США признало, что СПФС действительно может стать полноценной альтернативой SWIFT. Россия активно ведет работу по привлечению международных партнеров к своей системе, и на сегодняшний день к СПФС подключились уже как минимум 557 банков из 20 стран.