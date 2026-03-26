В Сети появились фото с места стрельбы в школе Челябинска

После инцидента в школе Ленинского района в интернете опубликовали кадры с места происшествия. На снимках видно, как на территории учебного заведения работают сотрудники экстренных служб, а здание оцеплено.

Напомним, по предварительным данным, ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Из последнего он выстрелил в одноклассницу, после чего выпрыгнул из окна рекреации на четвертом этаже.

Оба подростка госпитализированы. На месте работают правоохранители и комиссия Минобразования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.