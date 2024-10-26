В сети появились кадры драки подростков со стрельбой в парке в подмосковном Пушкино

Как передает Shot со ссылкой на очевидцев, все началось с того, что одна школьница в Пушкино в Московской области пожаловалась знакомым на буллинг в отношение нее со стороны одноклассников. Те захотели разобраться. В результате чего предварительным данным две компании подростков устроили, массовую драку в местном парке.

Спустя некоторое время проходившие неподалеку жители услышали выстрелы. Одни бросились врассыпную, но нашлись и такие, кто умудрялись еще и поснимать стрельбу на камеры смартфонов.

«Люди услышав выстрелы со всех ног бежали подальше, не стесняясь в выражениях своих эмоций, ведь по большей части это были подростки», — пишут местные паблики.

В настоящее время в парке работают полицейские, все обстоятельства инцидента выясняются.