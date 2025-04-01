В Сети появились видео пожара во дворе жилого дома в Таганроге после атаки дронов ВСУ

В Таганроге произошло чрезвычайное происшествие, связанное с падением фрагментов беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Вооруженным силам Украины. Инцидент произошел во дворе жилого дома №57 по улице Лизы Чайкиной.

Свидетели сообщают, что после падения фрагментов произошел мощный взрыв. В результате инцидента в некоторых квартирах были выбиты окна, а также пострадали транспортные средства, оставленные во дворе.

На месте происшествия незамедлительно началось возгорание, которое было оперативно потушено прибывшими пожарными бригадами.

Сведения о пострадавших к настоящему времени уточняются. В Сети местные паблики публикуют видео возгорания во дворе дома после падения вражеской авиатехники.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что на место происшествия прибыли оперативные службы. В данный момент проводится осмотр территории, куда упал беспилотник. Жители близлежащих домов осмотрели свои дома и имущество.