Клад бронзовых украшений, обнаруженный у села Татарский Сарсаз в Менделеевском районе Татарстана, заставил ученых пересмотреть западные границы расселения пьяноборской культуры. Об этом сообщает КАZAN.KP.RU.

Речь идет о ранее неизвестном городище Татарский Сарсаз I, предварительно датируемом II–III веками нашей эры. Раскопки вели специалисты Казанского федерального университета совместно с компанией «Археология Восточно-Европейской равнины». В ходе работ под слоем камней археологи нашли комплект женских украшений: бронзовый нагрудник из трех пластин и детали обувного декора с сохранившимися кожаными шнурками. По мнению исследователей, это был готовый костюм, который владельцы по неизвестной причине спрятали.

Доцент КФУ Рузиль Саттаров отметил уникальность находки: клад обнаружен именно на городище, а украшения лежали компактно в одном месте. Ранее считалось, что граница пьяноборской культуры проходит восточнее, однако новое городище оказалось самой западной точкой расселения этого народа.

Ученые также провели параллели с Ахтиальским кладом, найденным в 1913 году. В его составе была римская бронзовая посуда италийского производства конца I — начала II века нашей эры, что указывает на торговые и культурные связи местного населения с античным миром. Масштабные раскопки на памятнике планируются в 2027 году: специалисты намерены выяснить, был ли клад спрятан при опасности или являлся частью ритуала.

Ранее стало известно, что археологи обнаружили на Алтае древние кольца из скорлупы страусиных яиц и костяную иглу с просверленным ушком.