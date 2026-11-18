Строители на 50% выполнили демонтажные работы в дошкольном отделении лицея №23 в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. В ближайшее время подрядчик перейдет к общестроительному этапу, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Здание детского сада на улице 60 лет Октября построили в 1978 году, его площадь составляет 2,6 тыс. кв. метров.

Рабочие обновят кровлю, водостоки, фасад и инженерные сети, смонтируют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также отремонтируют все группы и пищеблок. Вокруг учреждения благоустроят территорию.

Капремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Семья». Открыть обновленный детский сад планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Реутов проверил ход строительства образовательных объектов на Комсомольской улице.