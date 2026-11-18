Одиннадцать студентов Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) из Орехово-Зуева стали лауреатами стипендии президента РФ. Их отметили за успехи в учебе и научной работе по направлению «Образование и педагогические науки», сообщает Министерство образования Московской области.

Всего по этому профилю в России наградили 314 человек, и 11 из них учатся в подмосковном вузе.

Больше всего стипендиатов оказалось на психолого-педагогическом факультете — награды получили Надежда Архипова, Владислав Мазур, Елена Манько, Виктория Митрофанова и Ксения Поташкина. На факультете математики, информатики и физики отметили Викторию Кондрахину, Яну Кудрявцеву и Полину Лопатенкову. Среди студентов исторического факультета лауреатами стали Ирина Дугушкина и Андрей Ефремов, а биолого-химический факультет представила Маргарита Дурсенева.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания современных профессиональных колледжей.