Общая готовность новых очистных сооружений канализации в Сергиевом Посаде достигла 93%, подрядчики уже приступили к пусконаладочным работам. Объект мощностью 40 тыс. кубометров в сутки улучшит водоотведение почти для 100 тыс. жителей округа, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ход строительства проверил первый заместитель министра ЖКХ региона Дмитрий Лабыкин. Первый этап работ выполнен на 95%: на площадке, где трудятся 147 рабочих и задействованы 9 единиц техники, уже построили приемную и распределительную камеры, насосные станции, инженерные сети и практически закончили благоустройство. Блок биологической очистки и цех доочистки готовы на 98%, иловая насосная станция — на 97%, цех механической очистки — на 92%.

Заказчиком строительства выступает Мособлводоканал, работы идут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Второй этап проекта, включающий возведение еще двух вторичных отстойников, планируют завершить в апреле 2027 года.

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