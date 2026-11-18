В следующем году Россия может задействовать против Украины около 20 млн. дронов. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на еврокомиссара по вопросам обороны и космосу Андрюса Кубилюса.

По словам Кубилюса, прогноз основан на оценках украинской стороны: в текущем году российские силы используют около 10 млн. беспилотников, а в 2027-м их число может удвоиться . Еврокомиссар подчеркнул, что Киев при поддержке Евросоюза должен обеспечить соответствующий уровень противодействия, и выразил уверенность, что это будет сделано.

Кубилюс считает, что кредит на поддержку обороны Украины объемом €60 млрд. на 2026–2027 годы уже показал эффективность.

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