В Сети появилось видео из машины убитого под Липецком мужчины

В распоряжении « Ленты.ру » оказались кадры, снятые в автомобиле Daewoo Matiz синего цвета, который обнаружили в лесу под Липецком. Машина стояла в кустах, а ее салон оказался залит кровью, повсюду были разбросаны личные вещи. Видеозаписью с редакцией поделились в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Тело 42-летнего владельца автомобиля нашли там же, в лесном массиве. По подозрению в расправе над ним задержаны двое молодых людей — 18-летний сын погибшего и его друг детства. По данным следствия, второй фигурант приходится юноше однокурсником по колледжу ЛГТУ. Оба проживали в одном селе — Спешнево-Ивановском. До задержания они, как и пострадавший, числились пропавшими. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.