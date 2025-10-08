В Сети показали, что осталось от спорткомплекса после ракетного обстрела

В интернете появились видеокадры, снятые внутри разрушенного спорткомплекса в поселке Маслова Пристань Белгородской области. Спортзал серьезно пострадал в результате ракетного удара, жертвами которого стали несколько человек. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в соцсетях.

На опубликованных записях видны последствия взрыва в физкультурно-оздоровительном комплексе. В раздевалках и душевых помещениях шкафы с одеждой оказались опрокинуты на пол, повреждены несущие конструкции и перекрытия. Повсюду разбросаны обломки строительных материалов.

Инцидент произошел утром в среду, 8 октября, когда вооруженные формирования Украины нанесли удар по населенному пункту. По последним данным, в результате атаки погибли три человека, еще девять местных жителей получили различные травмы. Службы работают на месте разрушенного спорткомплекса, где могут находиться люди под завалами.

Ранее стала известна личность одной из жертв обстрела по российскому поселку.