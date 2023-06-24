В сети разошлось видео встречи Пригожина и высокопоставленных военных

В видеоролике показан момент посещения основателем ЧВК «Вагнер» штаба Южного военного округа, который расположен в Ростове-на-Дону.

В этих кадрах Евгений Пригожин встречается с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, а также Владимиром Алексеевым, первым замначальника Главного разведывательного управления Генерального штаба.

В данном видео Пригожин требует встречи с главой министерства обороны, а также с главой Генштаба.