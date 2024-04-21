В Севастополе на одном из кораблей военные отбили атаку противокорабельной ракеты — Развожаев

Утром в воскресенье, 21 апреля, враг предпринял попытку атаковать корабли Черноморского флота, размещенные в Севастополе, сообщил в соцсетях глава города Михаил Развожаев.

Как пояснил губернатор, на одном из кораблей на Северной стороне военными была отбита атака украинской противокорабельной ракеты.

«От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал Развожаев.

О пострадавших в сообщении не приводится. Губернатор призвал доверять информации только из официальных источников.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.